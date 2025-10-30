Rimini, Gucci, Moncler, Prada e Louis Vuitton: in albergo custodiva 64 borse contraffatte: 55enne denunciato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia Locale di Rimini ha sequestrato 64 borse contraffatte dei più prestigiosi marchi internazionali in una camera d’hotel di Marina Centro. Un uomo di 55 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per introduzione nello Stato di merci con marchi mendaci e ricettazione.

Nel corso del pomeriggio di ieri, gli agenti in borghese della squadra giudiziaria, hanno svolto un controllo degli avventori presso un hotel nella zona di Marina Centro. Durante le verifiche di routine, gli agenti hanno notato in una camera occupata da un ospite, la presenza di numerose borse griffate che hanno immediatamente destato sospetti.

L’uomo (classe 1970), alla richiesta del personale operante, ha consegnato spontaneamente ben 64 borse recanti i marchi dei più prestigiosi brand internazionali, tra cui Gucci, Moncler, Prada e Louis Vuitton. Alla richiesta di esibire le fatture di acquisto che potessero certificare l’autenticità e la legittima provenienza della merce, l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna documentazione.

Tutta la merce rinvenuta in suo possesso è stata immediatamente sottoposta al vincolo del sequestro penale. Il 55enne, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso gli uffici della Polizia Locale.

Al termine delle indagini, l’uomo è stato denunciato per i reati di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.