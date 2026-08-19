Rimini, guasto al motore dopo il decollo: paura sul volo per Londra, atterraggio d’emergenza al Fellini. VIDEO

Si sono vissuti momenti di grande apprensione nei cieli sopra Rimini per un problema tecnico a bordo del volo EasyJet diretto a Londra Gatwick. L’aeromobile, un Airbus A319 con 140 passeggeri a bordo, era decollato dall’aeroporto Federico Fellini con circa mezz’ora di ritardo. Poco dopo, attorno alle 16:50, il pilota è stato costretto a lanciare il segnale d’emergenza a causa di una probabile avaria al motore sinistro.

La chiamata ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza dello scalo romagnolo, mobilitando le squadre dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, pronti ad intervenire sulla pista. Fortunatamente la situazione è rientrata nel giro di una mezz’ora: l’aereo ha fatto inversione ed è riuscito ad atterrare con successo attorno alle 17:20. A parte il forte spavento, tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio stanno bene. Sono ora in corso le verifiche tecniche sul velivolo per accertare le cause del guasto.