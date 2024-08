Rimini. Gruppo Ieg, il primo semestre è da record. Ricavi per 131 milioni, fatturato a +13,2%

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group spa si è riunito ieri per approvare la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024. I numeri sono da record: il gruppo Ieg chiude infatti i primi sei mesi dell’anno con ricavi che si attestano a 131,9 milioni di euro, in aumento di 15,3 milioni rispetto ai 116,6 registrati nello stesso periodo del 2023. A crescere è anche il fatturato, che presenta un +13,2% dovuto in gran parte allo sviluppo degli eventi organizzati sia in Italia che all’estero. Segno positivo anche per l’utile, pari a 20,1 milioni di euro, vale a dire 9,5 in più rispetto al gennaio-giugno dell’anno scorso.

Approfondendo ulteriormente la scheda dei ricavi, emerge che per quanto riguarda gli eventi organizzati, la principale linea di affari del gruppo con il 57% del fatturato, il segno positivo corrisponde a 75,6 milioni di euro: una crescita di 15,3 milioni di euro. Il piano degli investimenti programmati da Ieg fino al 2028 prevede un esborso complessivo di circa 165 milioni di euro e per questo il gruppo a fine aprile ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine da 70 milioni, con scadenza al 2032. Tuttavia, tra le novità sul fronte della Fiera di Rimini, gli eventi principali si collocano al di fuori della relazione semestrale, essendo molto recenti: solo il mese scorso, infatti, sono iniziate le opere per la realizzazione di due strutture temporanee collocate all’ingresso est del quartiere fieristico e connesse direttamente ai padiglioni gemelli B7 e D7. Essi,s piegano dal gruppo, «consentiranno l’ampliamento immediato dell’area espositiva disponibile per 8.300 metri quadrati lodi e permetteranno la crescita commerciale di Ecomondo, già per l’edizione dell’anno in corso e di Sigep World 2025».

Sulla scorta dei risultati conseguiti nel primo semestre del 2024, «la direzione - evidenziano da Ieg - ritiene di poter migliorare le stime sull’esercizio 2024 con ricavi attesi tra 240 e 244 milioni di euro (tra 234 e 239 milioni nel piano strategico 2023-2028)».

«Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati del primo semestre che presentano segnali di rafforzamento della crescita rispetto alle attese, grazie alle azioni intraprese in esecuzione del piano strategico 2023-2028 - commenta l’amministratore delegato del gruppo, Corrado Arturo Peraboni -. I risultati record della prima parte dell’anno sono frutto non solo della crescita dei nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati, quali VicenzaOro, Sigep e RiminiWellness, ma anche di quelli che rappresentano lo sviluppo del nostro portafoglio prodotti sia in Italia, con Key, che all’estero, con Sigep Asia a Singapore e DroneShow robotics, MundoGeo Connect, Space Br e eVtol in Brasile. Buone le performance anche nel segmento dei servizi correlati sia in termini di fatturato sia di marginalità. Il piano di investimenti a supporto della crescita del piano strategico sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate con l’obiettivo di creare degli spazi temporanei all’altezza di quelli esistenti, per accogliere già nella seconda parte dell’anno i nostri espositori di Vicenzaoro September ed Ecomondo».