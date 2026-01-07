Rimini, grosso pino crolla a Marina Centro GALLERY

RIMINI. Un grosso pino è crollato nella tarda mattinata di oggi a Rimini, in zona Marina Centro, in viale Vespucci, non distante dall’incrocio con viale Trieste, all’altezza del locale Gineria Illegale. L’albero è caduto sul terrazzo di un’abitazione e fortunatamente non ci sono stati feriti. Il 30 aprile scorso sempre nella stessa zona un altro pino era caduto e aveva travolto una donna che stava passando in scooter che per puro caso era finita incastrata tra i rami ma senza riportare ferite significative. Sul posto si è sollevato il pavimento creando non pochi problemi alle attività del posto.