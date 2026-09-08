Rimini, “grazie per il vostro lavoro”: lo storico ristorante offre un viaggio premio ai dipendenti

Un viaggio per dire grazie a chi, giorno dopo giorno, ha contribuito al lavoro e ai risultati di un’intera stagione. È l’iniziativa scelta dal Ristorante Da Rinaldi, storica realtà della ristorazione sulle colline riminesi, che ha deciso di regalare ai propri dipendenti un viaggio premio a Porto Recanati, in programma dal 7 al 9 settembre, per celebrare insieme la conclusione della stagione. Un gesto pensato non soltanto come riconoscimento per il lavoro svolto, ma soprattutto come occasione per condividere un’esperienza fuori dal ristorante e rafforzare quello spirito di squadra che accompagna quotidianamente il lavoro dello staff.

“Dietro ogni servizio, ogni serata e ogni cliente soddisfatto c’è il lavoro di tante persone. Quando si raggiunge un risultato insieme, per noi è importante anche festeggiarlo insieme”, racconta Marcello “Cello” Rinaldi. Da qui la scelta di trasformare il tradizionale ringraziamento di fine stagione in qualcosa da vivere e ricordare: tre giorni insieme a Porto Recanati, lontano da tavoli, cucina e ritmi del servizio. Un’iniziativa che riflette la filosofia di una realtà familiare che dal 1963 porta avanti sulle colline di Rimini una storia legata alla ristorazione e all’ospitalità romagnola, mettendo al centro non soltanto gli ospiti, ma anche le persone che ogni giorno contribuiscono a far vivere il ristorante. Perché una stagione si costruisce insieme. E, qualche volta, il modo migliore per concluderla è partire insieme.