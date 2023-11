Grazie alla mareggiata di ieri, i pescatori usciti in mare oggi hanno pescato moltissime canocchie. Lo fa sapere la direzione del Mercato Coperto di Rimini. “Le barche già in mare da questa mattina - si legge in una nota - stanno dando notizia alla direzione del Mercato coperto che a seguito della mareggiata di ieri, si sta verificando una pesca abbondante di canocchie. Pertanto domani sui banchi del Mercato coperto se ne prevede un grosso quantitativo”.