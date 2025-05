Rimini, “gravissima espressione razzista”: 10 giornate a un calciatore nel campionato Under 17

Una ”gravissima espressione di stampo razzista” costa 10 giornate di squalifica a un giocatore Under 17. Inequivocabili le parole usate dal giudice sportivo dopo la gara tra Sanges e Athletic Poggio, valida per il campionato Under 17 Provinciali di calcio nel Riminese. Un giocatore dell’Athletic Poggio ha ricevuto 10 turni di stop con questa motivazione “...espulso dal campo per aver profferito gravissima espressione di stampo razzista; il calciatore ha tenuto comportamento discriminatorio ex art. 28 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nella parte in cui definisce detto comportamento con “offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore ...”; nella fattispecie, il giovane tesserato ha profferito espressione discriminatoria che ha coinvolto sia la razza che il colore dell’avversario; viene quindi sanzionato ai sensi e per gli effetti della previsione di cui al comma 2 del predetto articolo 28”.