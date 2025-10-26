Rimini. Grave incidente sulla Marecchiese, un motociclista ricoverato a Cesena

Grave incidente stradale sulla via Marecchiese, all’altezza del ristorante La Baracca. Una Kia condotta da un uomo è uscita dal parcheggio del ristorante per immettersi in direzione Rimini quando è sopraggiunta una moto Aprilia.

La moto ha impattato sulla fiancata destra dell’auto e ha carambola per diverse decine di metri sull’asfalto. Il motociclista è finito nel fosso sul lato destro della carreggiata.

Il centauro, rimasto cosciente, è stato trasportato in codice 3 con l’elisoccorso verso l’ospedale di Cesena. Sul posto la Polizia Locale di Rimini per i rilievi del caso. La via Marecchiese è stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni di marcia.