Rimini. Gli utenti promuovono il servizio Shuttlemare

Gli utilizzatori promuovono il servizio di trasporto a chiamata Shuttlemare, che collega Rimini al mare in modo gratuito, comodo ed ecologico.

Lo conferma il questionario di gradimento somministrato da Start Romagna ai 306 utenti registrati sulla piattaforma di prenotazione. Il sondaggio serve a individuare punti di forza e aree di miglioramento del servizio.

I numeri della stagione 2025:

50.000 passeggeri trasportati da fine aprile a metà settembre (in linea con il 2024)

Soddisfazione complessiva: 8,19 su 10

Il 26,8% ha dato il voto massimo (10), il 25,8% ha votato 9, il 22,2% ha votato 8

L’87,6% degli intervistati si ritiene soddisfatto (voto da 6 a 10)

Gli aspetti più apprezzati:

Puntualità: 77,1% di gradimento

Comodità: 95% di gradimento

Utilizzo frequente: il 72,5% lo ha usato più di 5 volte, il 36,9% più di 10 volte

I punti di forza secondo gli utenti:

Gratuità (36,7%)

Possibilità di usare qualsiasi fermata del trasporto pubblico (25,3%)

Assenza di cambi (21,5%)

Prenotazione multipla per più giorni (14,7%)

Rispetto al 2024, è migliorato il giudizio sulla puntualità, segno dell’attenzione ai feedback degli utenti. Tre utenti su quattro sono residenti riminesi, ma il servizio si conferma attrattivo anche per i turisti.