Rimini, gli trovano 21 dosi di cocaina sull’auto: arrestato

RIMINi. I Carabinieri della Compagnia di Rimini - Sezione Operativa del NOR, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, hanno tratto in arresto in flagranza un 42enne di origini albanesi, disoccupato, domiciliato in una struttura ricettiva del capoluogo, gravemente indiziato per l’ipotesi di reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri il giovane è stato notato alla guida sulla via Flaminia: le sue continue soste hanno insospettito i militari che hanno deciso di monitorarlo a distanza: poco dopo lo stesso, in sosta, è stato affiancato da un altro veicolo, al quale ha ceduto un piccolo involucro. L’acquirente, un 65enne della provincia di Forlì - Cesena è stato controllato, venendo trovato in possesso di una dose di cocaina appena comprata e segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Ispezionando il veicolo del cittadino albanese, i Carabinieri hanno recuperato, occultati nel rivestimento dei due sedili anteriori, 21 dosi di cocaina, pronte per la vendita al dettaglio. Le successive perquisizioni, effettuate sia al domicilio dell’arrestato, hanno consentito di rinvenire 1.870 euro in contanti.

Lo stupefacente e la somma in contanti sono stati sottoposti a sequestro, ritenendo quest’ultimo verosimile provento dell’attività illecita. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per mercoledì mattina.