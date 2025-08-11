Rimini, gli pianta le forbici nel torace dopo l’elemosina negata: il mendicante era appena uscito dal carcere

Potrebbero esserci dei problemi psichiatrici dietro al gesto repentino, violento e inaspettato del 28enne originario di Salerno che sabato pomeriggio ha piantato delle forbici da elettricista nel torace di un 88enne di Santarcangelo. Nell’attesa dell’udienza di convalida e del primo interrogatorio del giovane, portato in carcere ieri pomeriggio stesso, i carabinieri della compagnia di Rimini sono impegnati nella ricostruzione esatta della dinamica, che, a quanto si apprende, coinciderebbe con un’esplosione di ira arrivata in seguito al rifiuto dell’anziano santarcangiolese di fargli l’elemosina. L’88enne, intanto, invece è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in Medicina d’urgenza, seppur fuori pericolo di vita.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale