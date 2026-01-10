Rimini, gli organizzatori esultano: “Presepe di Sabbia, un successo umano e culturale”

Si avvicina la chiusura di due delle attrazioni più amate del Natale riminese: il Presepe di Sabbia e il Rimini Ice Village che saranno aperti fino a domenica 11 gennaio in Piazzale Boscovich a Marina Centro. Un’ultima occasione per ammirare il Presepe di Sabbia da “Kolossal”
Il monumentale Presepe di Sabbia, ospitato in una struttura coperta di 700 mq, offre ai visitatori un’esperienza unica anche nelle giornate più fredde. La 17ª edizione, intitolata “Kolossal”, presenta 70 sculture realizzate con 300 tonnellate di sabbia, alcune delle quali raggiungono i 5,5 metri di altezza. Orari di apertura: giorni feriali 10.30-12.30 e 14.30-18.30; sabato e domenica 9.30-19.00.