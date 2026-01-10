Rimini, gli organizzatori esultano: “Presepe di Sabbia, un successo umano e culturale”

“La 17ª edizione del Presepe di Sabbia - sottolineano gli organizzatori - ha registrato risultati straordinari in termini di apprezzamento. Fin dall’apertura del 29 novembre, con gli scultori ancora al lavoro in modalità “working progress”, l’affluenza è stata notevole. Il weekend dell’Immacolata ha rappresentato il momento culminante, con oltre 7.000 visitatori e 54 pullman provenienti da tutta Italia, generando un importante ritorno economico per le strutture ricettive e la ristorazione locale. L’eccezionale qualità artistica di questa edizione si riflette nelle recensioni del pubblico: il 97% ha assegnato 5 stelle all’esperienza. Numerosi visitatori si sono rivelati affezionati sostenitori del Presepe, con presenze costanti in tutte le 17 edizioni, testimonianza di un legame speciale con questa tradizione riminese. Anche il Rimini Ice Village ha fatto registrare presenze significative, con la pista di pattinaggio e gli spettacoli del Christmas Circus che hanno richiamato famiglie e appassionati per tutto il periodo natalizio”.

Se il maltempo delle settimane centrali delle festività ha inevitabilmente inciso sui flussi turistici, il bilancio complessivo resta estremamente positivo: il Presepe di Sabbia ha raccolto entusiasmo, stupore e un altissimo gradimento del pubblico: “In 17 anni non avevamo mai visto tanto stupore negli occhi dei visitatori – raccontano gli organizzatori –. Al di là dei numeri, è stato un successo umano e culturale, capace di lasciare un segno profondo nella memoria di chi lo ha visitato”.

Il grande successo di pubblico e l’entusiasmo manifestato dai visitatori confermano il Presepe di Sabbia e l’Ice Village come appuntamenti irrinunciabili del calendario natalizio di Rimini, capaci di attrarre turisti da ogni parte d’Italia e di valorizzare il litorale anche durante la stagione invernale.