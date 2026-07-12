Rimini. Gli avvocati di Dassilva: assoluzione piena, nessuna “quasi condanna”

Ad un mese dalla sentenza di assoluzione e alla conseguente scarcerazione di Louis Dassilva, si torna a parlare del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. A farlo sono stati i suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, dopo che negli ultimi giorni, in diverse occasioni, si sarebbe sentito affermare a livello mediatico che l’assoluzione del metalmeccanico senegalese sarebbe intervenuta con una presunta “formula dubitativa”. «Un’espressione riferita a una previsione normativa abrogata ormai da decenni - fanno sapere i legali -. Si tratta di una rappresentazione giuridicamente errata che, veicolando l’idea di una sorta di “quasi condanna”, rischia di disinformare l’opinione pubblica e deve pertanto essere fermamente censurata».