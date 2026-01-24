Rimini. Gli animalisti in piazza per salvare i gatti intrappolati alla caserma Giulio Cesare

Un grido di rabbia e di dolore oggi in piazza Cavour da parte delle associazioni animaliste e di tanti simpatizzanti ed amanti dei felini. La questione, ormai nota, è quella del destino dei gatti rinchiusi nella ex Caserma “Giulio Cesare”, si stima siano circa 70, fino a pochi giorni fa privi di ogni aiuto. Poi è intervenuta una provvidenziale ordinanza del giudice, ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile, che ha permesso ai volontari, finalmente, di entrare nella struttura di proprietà del Demanio e di accudire gli animali. Ma ora, quale sarà il futuro di questi gatti? Per tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema si sono mobilitate ieri, con una manifestazione di protesta sotto Palazzo Garampi, le associazioni Cuori Randagi e gli A-mici di Soraya.