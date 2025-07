Rimini. Gli animalisti: “Bene lo stop al falco, ma restano le nostre preoccupazioni”

«Bene lo stop al falco, ma restano le nostre preoccupazioni, attendiamo si concretizzi quanto emerso dal recente colloquio, azione non cruenta in collaborazione con le associazioni». Lo sostengono la Lipu e l’Unione Tutela individui, dopo la scelta dell’amministrazione comunale di non usare un falco per ammazzare i piccioni che da tempo sono aumentati di numero all’interno del Mercato coperto, in via Castelfidardo. Una scelta, quella di Palazzo Garampi , che è arrivato a 24 ore di distanza dall’operazione che era prevista per la giornata di ieri, ovvero domenica 27 luglio, quando un rapace sarebbe stato liberato proprio all’interno della struttura per dare la caccia ai volatili. Tutto è saltato e l’intervento è stato posticipato. Ma, come ha ribadito l’amministrazione comunale, si adotterà un’altra strada che non prevede scenari cruenti. La Lipu e Uti, quindi, non nascondono la propria soddisfazione, anche perché nei giorni precedenti avevano manifestato assieme ad altre associazioni ambientaliste e animaliste, la propria contrarietà a quanto stava per succedere. Resta però capire a questo punto come ci si muoverà per trovare dei piani alternativi. E sono la stessa Lipu e Uti a ribadire: «Accogliamo con favore la decisione del Comune di Rimini e di Anthea di annullare l’uso del falco addestrato per allontanare i piccioni dal mercato coperto, una scelta che consideriamo positiva, anche alla luce del colloquio finalizzato alla tutela animale che abbiamo avuto con l’ente Comune, da cui è emersa la volontà di cooperare con noi associazioni e di concretizzare metodi non cruenti in fase di studio». Tuttavia, proseguono, « non possiamo dirci rassicurati: al momento non è stata comunicata alcuna alternativa concreta e incruenta. Restiamo quindi in attesa di conoscere quali soluzioni verranno adottate e chiediamo che siano etiche, non letali e trasparenti. Restiamo inoltre in attesa di essere contattati per sopralluogo e valutazione etica». Unione Tutela individui e Rimini rinnovano la propria disponibilità a collaborare con l istituzioni per individuare soluzioni efficaci e rispettose della avifauna urbana, ricordando il massimo supporto da parte di numerose associazioni nazionali protezionistiche e cittadini italiani».