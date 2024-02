Rimini, gli ambulanti: “No allo spostamento del mercato di Torre Pedrera”

Lo spostamento del mercato di Torre Pedrera in via Degli Orti al parcheggio “Foglino” annunciato dal Comune di Rimini è una decisione unilaterale e non condivisa con gli ambulanti che verrebbero penalizzati da questo provvedimento. Una posizione ribadita nella partecipata assemblea di Cna in cui gli ambulanti hanno sollevato la problematica di come via Degli Orti sia, se pur vicino all’attuale posizione del mercato, in una zona isolata, senza servizi e per niente frequentata da potenziali clienti.

“Lo spostamento - si legge in una nota - suonerebbe come un disservizio per i cittadini e recherebbe danni economici agli ambulanti che chiedono di congelare la situazione lasciando il mercato dov’è ed eventualmente aprire un tavolo di confronto per individuare una soluzione alternativa in grado di garantire la possibilità di lavoro agli operatori. Gli ambulanti di CNA hanno poi rilanciato nuovamente la necessità di ristrutturare e ricompattare il mercato di Miramare oggi troppo disperso sul territorio e per questo bisognoso da più di due anni di una razionalizzazione complessiva degli spazi”.