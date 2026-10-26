Rimini gli 8 agenti di Polizia Locale fanno ricorso contro la sospensione

A Rimini gli otto agenti di Polizia locale del nucleo Falchi hanno deciso di presentare ricorso al Tribunale del Riesame contro la sospensione dal lavoro decisa dal gip Raffaella Ceccarelli e ribadita dal Comune di Rimini. La sospensione è stata comminata al termine dell’indagine nei loro confronti per falso ideologico e materiale, lesioni, calunnia e violenza privata. Le difese degli indagati, gli avvocati Piero Venturi, Marco Ditroia, Moreno Maresi, Maurizio Ghinelli e Alessandro Petrillo, nel giro di 10 giorni impugneranno l’ordinanza interdittiva del gip sia per quanto riguarda la reiterazione del reato che nel merito dei gravi indizi di colpevolezza.