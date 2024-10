Rimini. Giudizio immediato per il rapinatore delle farmacie

La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto il giudizio immediato per un 40enne accusato di aver rapinato due farmacie comunali a Rimini la scorsa estate. L’uomo, difeso dall’avvocato Morena Ripa, era stato arrestato in flagranza dalla Polizia per duplice rapina, per il colpo avvenuto mercoledì 21 agosto alla farmacia Comunale 3 e per quello di Ferragosto alla farmacia Comunale 5.

Proprio il giorno di Ferragosto intorno alle 12.30, la squadra mobile era intervenuta per la segnalazione di una rapina in farmacia in via Flaminia, dove un uomo, con occhiali, cappello e una fascia al braccio, brandendo un coltello e minacciando le due farmaciste, era riuscito a sottrarre circa 440 euro, per poi darsi immediatamente alla fuga.

Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e incrociando i dati con quelli acquisiti dalle banche dati i poliziotti avevano subito sospettato di un uomo di origine campana che abitava nel quartiere della prima farmacia rapinata.

Inoltre il successivo lavoro investigativo aveva poi permesso di acquisire forti indizi nei confronti del 40enne già con precedenti per numerose rapine e reati contro il patrimonio. Quando era scattato l’allarme per un’ennesima rapina alla Comunale 3 di Rimini, la polizia aveva agito a colpo sicuro recandosi a casa del sospettato, trovandolo ancora in possesso del coltello utilizzato per il colpo e dei soldi, circa 300 euro, provento dell’ultimo reato, e l’avevano quindi arrestato.

Al momento, il 40enne si trova ancora detenuto e comparirà il prossimo 26 novembre davanti al Tribunale collegiale per la prima udienza del processo immediato come disposto dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.