Rimini. Giro d’Italia, ecco le strade che saranno chiuse

RIMINI. La 13ª tappa del Giro d’Italia, Riccione-Cento, toccherà il territorio di Rimini il 17 maggio, intorno alle ore 13. Un appuntamento per il quale la Polizia Locale è già al lavoro con tutte le altre autorità, per gestire la viabilità che coinvolgerà diverse strade urbane ed extraurbane. In particolare, i ciclisti entreranno a Rimini dal lungomare di Riccione, via G. D’Annunzio, e percorreranno il lungomare di viale Principe dei Piemonte. Giunta alla rotatoria con via Cavalieri di Vittorio Veneto, la carovana rosa proseguirà su questa strada in direzione monte, fino all’altezza di via Losanna, dove svolterà a destra in direzione di Ravenna. I girini percorreranno via Losanna fino alla rotatoria presente all’intersezione con via Costantinopoli, da dove, con svolta a sinistra, si dirigeranno verso la Statale 16. Da lì, entreranno nella statale, in direzione Ravenna percorrendola tutta, fino alla rotatoria con la Statale 9 (via Emilia), da dove poi proseguiranno in direzione di Santarcangelo.

Le strade coinvolte dal giro saranno chiuse prima della partenza (prevista intorno alle ore 13) e riaperte subito dopo il passaggio del fine gara. La Polizia Locale, in collaborazione con tutte le autorità, provvederà alla temporanea chiusura che consentirà di mettere in sicurezza i ciclisti e il traffico su tutte le strade coinvolte nel passaggio della tappa. Al vaglio i percorsi alternativi che verranno definiti nei prossimi giorni.