Rimini, gira in zona stazione con una pistola giocattolo senza tappo rosso: 20enne denunciato

Lo scorso 11 marzo la Polizia Ferroviaria di Rimini, durante un ordinario controllo dello scalo romagnolo e delle aree limitrofe, ha identificato presso il Piazzale Cesare Battisti due giovani, di cui uno risultato in possesso di un’arma a salve priva del tappo rosso e l’altro con sostanza stupefacente per uso personale.

I giovani sono dunque stati accompagnati dagli agenti presso gli uffici Polfer di Rimini, dove gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato come entrambi fossero già noti alle Forze dell’Ordine: il 20enne proprietario della pistola per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti nonché destinatario di un avviso orale del Questore di Rimini, e la ragazza di 19 anni per precedenti contro il patrimonio.

Per il primo è scattata la denuncia per porto abusivo di armi, mentre la giovane è stata segnalata per possesso di sostanze stupefacenti. Immediato il sequestro dei materiali rinvenuti.