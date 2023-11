Rimini, giovedì riapre la pizzeria Bigno

“Dalla colazione a partire dalle 6,30 alla pizza di mezzanotte, passando per le portate del pranzo. Giovedì prossimo riapre la pizzeria “Bigno” di via Flaminia, con una nuova gestione: come già annunciato al timone c’è l’imprenditore Marko Demiraj, da anni presente sul territorio romagnolo. Del Bigno che fu non c’è più nulla. Tutto è stato rinnovato dal nuovo gestore: lo sottolinea l’amministrazione giudiziaria nella persona del dottor Umberto Maria Ferraiolo, iscritto all’Albo degli amministratori giudiziari del ministero di Grazia e Giustizia nella sezione speciale “Esperti in gestione aziende”.

