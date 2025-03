Questa mattina (venerdì 21 marzo) verso le ore 11 una carcassa di delfino della specie tursiope (Tursiops truncatus) si è spiaggiata all’altezza del bagno 44 di Marina Centro, quasi all’altezza di piazzale Tripoli. Diversi operatori della Fondazione Cetacea onlus e della Capitaneria di Porto di Rimini sono intervenuti per recuperare la carcassa e metterla in sicurezza, in attesa del recupero del Cert - Cetacean strandings Emergency Response Team dell’Università di Padova che avverrà nei prossimi giorni, e sarà finalizzato a compiere una necroscopia sull’animale e le altre indagini necessarie per valutarne le cause di morte. Dai primi rilievi da parte del personale esperto della Fondazione Cetacea si tratta di un giovane maschio di circa 2 metri e mezzo di lunghezza che non presenta ferite evidenti.

Il recupero, complicato dal fatto che l’esemplare di alcuni quintali di peso si era arenato ad alcuni metri dalla battigia, è stato possibile grazie il supporto volontario della ruspa della ditta Eco Frantumazioni che stava svolgendo dei lavori su un’area della spiaggia poco distante dal luogo del recupero.