Rimini. Giovane condannato a 5 anni per la rapina di una catenina da 10 euro

Ha rapinato una collanina del valore di 10 euro e si è preso una condanna a 5 anni di reclusione, pena non sospesa. E’ andato a sentenza questa settimana il caso di un giovane di 22 anni, nato in Italia e residente a Milano con la famiglia di origine magrebina arrestato tre anni fa d’estate per una rapina. Poco più che maggiorenne, nell’estate del 2021, insieme a cinque amici, era arrivato in treno per passare alcuni giorni in Riviera, tra Rimini e Riccione. Senza un alloggio fisso, magari dormendo un po’ come capitava e senza molti soldi in tasca, per passare le serate si era unito ad un altro gruppo di giovani, cinque o sei ragazzi in vacanza, tra cui anche alcuni minorenni. E tutti insieme una sera sul lungomare avevano circondato, con la scusa di chiedere una sigaretta, un turista rapinandolo di una catenina di perline. Un oggetto di bigiotteria dallo scarso valore economico che secondo la stima fatta dalla Procura della Repubblica di Rimini per il rinvio a giudizio, non sarebbe stato superiore ai 10 euro.