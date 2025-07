Rimini, giovane accoltellato alla coscia davanti alla stazione

RIMINI. Una disputa su 120 euro, probabilmente legata a questioni di spaccio. Sarebbe questa la motivazione alla base di un accoltellamento avvenuto poco dopo le 14 in piazzale Cesare Battisti, davanti alla stazione di Rimini. A farne le spese è stato un tunisino del 2006 ferito alla coscia. Il ragazzo ha perso molto sangue ma è stato soccorso subito da una pattuglia dell’Aviazione esercito che si trovava nei paraggi. Sul posto sono intervenuti Esercito, Carabinieri e 118. La ricerca dell’aggressore è in corso utilizzando anche le telecamere presenti in zona.