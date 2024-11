Rimini, Giornata Mondiale dei Poveri: le iniziative della diocesi per domenica 17 novembre

Lo scopo è di sensibilizzare le Comunità ecclesiali e anche la società civile riminese ad accorgersi delle diverse forme di povertà che stanno crescendo nel territorio e sentirsi coinvolti nel dare risposte continuative, che coinvolgano non solo la Caritas ma ogni persona e famiglia in una “carità di prossimità”.

Accogliendo dunque l’invito di Papa Francesco di assumere la solidarietà come forma di impegno sociale e cristiano, la Diocesi di Rimini propone per la VIII Giornata Mondiale dei Poveri di domenica 17 novembre gesti e attenzioni che possano aiutare a vivere con maggiore consapevolezza questo importante appuntamento.

“Anche noi ogni domenica, durante la celebrazione della santa Eucaristia, compiamo il medesimo gesto, mettendo in comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere alle esigenze dei più poveri. – ha scritto Papa Francesco – È un segno che i cristiani hanno sempre compiuto con gioia e senso di responsabilità, perché nessun fratello e sorella debba mancare del necessario...”.

La Diocesi di Rimini propone dunque alcuni gesti affidandoli alla valutazione di ogni parrocchia e Zona Pastorale. “L’invito è a promuovere momenti di preghiera, di sensibilizzazione e di solidarietà e di amicizia che coinvolgano i poveri stessi. – dice il direttore della Caritas Diocesana, Mario Galasso - Sarà anche occasione per introdurci a vivere più intensamente il Giubileo alle porte”.

Oltre al materiale per l’animazione offerto da Caritas Italiana, la Diocesi propone che la Giornata possa essere occasione di raccolte (aibo, vestiti, cancelleria, offerte in denaro). A tal fine, in Caritas ci sono a disposizione salvadanai di cartone.

Invitare i poveri che chiedono elemosina all’ingresso delle nostre Chiese a partecipare alla celebrazione liturgica.

Distribuire a ragazzi e adulti una cartolina, realizzata da Caritas, «i piccoli particolari dell’amore» con proposte semplici di carità e la necessità della preghiera per poterli vivere. Sintetizza con immagini i “piccoli particolari dell’amore” (fermarsi, avvicinarsi, dare attenzione, un sorriso, una carezza, una parola di conforto) accompagnandoli con un estratto dell’intervento di Madre Teresa

Incontri o Veglie con video e testimonianze (magari recuperando figure come Madre Teresa, don Oreste, Sandra Sabattini, Marvelli) che hanno saputo unire preghiera e carità. La cartolina “I piccoli particolari dell’amore” può essere richiesta attraverso ai Referenti Caritas delle 3 aree (Ilenia-Nord, Paola-Centro e Isabella-Sud).