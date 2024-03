Rimini, Giornata internazionale della donna: il programma dell’edizione 2024

L’8 marzo 2004 veniva inaugurata la Casa delle Donne del Comune di Rimini. L’obiettivo era, e rimane, quello di creare un centro di iniziativa culturale e di servizi rivolto alla popolazione femminile. La Casa delle Donne ha trovato la sua sede all’interno della Torre civica, dove tutt’oggi si trova, ed è stata dedicata ed intitolata alla memoria di Maria Teresa Casadei (per tutti Lella), già amministratrice comunale, Presidente del Consiglio comunale di Rimini e scomparsa l’anno precedente.

Simbolicamente sono partite proprio dagli stessi spazi, con la presentazione di questa mattina, le iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna.

Dal 2 al 23 marzo si terranno decine di incontri, conferenze, spettacoli, proiezioni e momenti di riflessione in tutta la città. Tra le novità, dal 20 al 23 marzo, C-Movie, il festival del cinema femminile che mette le donne al centro con quattro giorni di anteprime, incontri e dibattiti per riflettere sulla condizione delle donne. La rassegna sarà ospitata al Fulgor e alla Cineteca comunale, ed è organizzata da Kitchenfilm con la direzione artistica della regista e distributrice Emanuela Piovano, la collaborazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini; ospite d’onore sarà Dacia Maraini.

Nelle giornate del 3 e 4 marzo Castel Sismondo sarà simbolicamente illuminato di verde in occasione della giornata internazionale contro l’HPV

L’8 marzo, alle ore 20,45 - Teatro degli Atti - si terrà lo spettacolo teatrale in occasione del ventennale della Casa delle Donne del Comune di Rimini. “Ariel” con Isadora Angelini, Alida Mancini, Martina Raggini, Luca Serrani, Simone Silvestri - Teatro Patalò Ingresso libero con prenotazione www.biglietteria.comune.rimini.it - 0541 793811

Sabato 2 marzo

Ore 16,30 - Piazza Cavour

Flash Mob in collaborazione con InDanza Show Academy per la campagna di prevenzione del tumore del collo dell’utero. A cura di Associazione Crisalide.

Giovedì 7 marzo

Ore 17 - Museo della Città - 3° Piano Ala Nuova. Il centro antiviolenza Rompi il Silenzio e Anarkikka presentano le mostre: “Non chiamatelo raptus” mostra dell’illustratrice vignettista Anarkikka e “Riempiamo il silenzio”, esposizione dei lavori della scuola Zavatta operatore grafico e di stampa, classe terza. Progetto “Caleidoscopio. Focus sulla violenza e differenza di genere” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna

Venerdì 8 marzo

ore 12,00 - Sala della Giunta Comune di Rimini: premiazione donne imprenditrici - Su invito.

Ore 10,00 - Sede CGIL via Caduti di Marzabotto 30, Salone Polverelli “A testa alta”; Il cammino delle donne per la dignità nel lavoro nella provincia di Rimini. Interventi di Milena Benvenuti - SPI CGIL Rimini, Zoe Battagliarin - Ricercatrice, Marina Raganini - Ex delegata sindacale tessile, Patrizia Maestri - SPI CGIL Emilia-Romagna, Francesca Lilla Parco - CGIL Rimini. Modera Mirco Paganelli, Giornalista Teleromagna - Letture di Tamara Balducci

Ore 12,00 intitolazione del parco adiacente alla Camera del Lavoro ad Anna Pizzagalli. A cura di CGIL Rimini.

Ore 17,00 Cineteca Comunale - via Gambalunga Rimini “Parla con lei. Sapienza contro violenza” - Presentazione del libro “Libera Libere. Pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza, sfruttamento”. Incontro con le autrici Laura Gagliardi, Ines Rielli e Irene Strazzeri in dialogo con Elvira Ariano e Vera Bessone. Saluti di Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini. A cura di Coordinamento Donne Rimini e Rompi il Silenzio APS.

Ore 20,45 - Teatro degli Atti: spettacolo teatrale in occasione del ventennale della Casa delle Donne del Comune di Rimini. “Ariel” con Isadora Angelini, Alida Mancini, Martina Raggini, Luca Serrani, Simone Silvestri - Teatro Patalò. Ingresso libero con prenotazione.

www.biglietteria.comune.rimini.it - 0541 793811.

Sabato 9 marzo

Ore 16,00 - Ritrovo Arco d’Augusto. Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne. A cura di: DireUomo - Spazio/ascolto uomini maltrattanti, Associazione Culturale Cambia-Menti, Movimento Centrale Danza&Teatro

Ore 21,00 Bellisimi sconfitti con Francesca Accardi, di Johannes Bramante - Cast Oro Teatro. Evento a pagamento - www.liveticket.it oppure prenotazioni@castoroteatro.it - 0541 752056 - 351 7279633 (WhatsApp).

Venerdì 15 marzo

Ore 16,15 Sede CGIL via Caduti di Marzabotto 30, Salone Polverelli. Presentazione del libro “Perché non mi chiami?” di Laura Oppioli intervistata da Marina Ercoles. A cura di Associazione Crisalide, Noi Liberamente Insieme - Progetto Itaca e SPI CGIL Rimini

Dal 20 al 23 marzo

Cineteca Comunale e Cinema Fulgor Rimini “C-movie cinema - corpi - convivenze”, Festival di cinema, incontri e anteprime. Organizzato da Kitchenfilm con la direzione artistica di Emanuela Piovano. Programma completo: https://cinekit.it/c-movie/

Realizzato in collaborazione con Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini.