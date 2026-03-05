Rimini, Giornata internazionale dei diritti della donna: un ricco programma di iniziative

A Rimini è stato presentato “L’Otto sempre”, un mese intero – marzo - dedicato a incontri e riflessioni in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Il programma è stato presentato questa mattina dalla vicesindaca con delega alle politiche di genere del Comune di Rimini, Chiara Bellini, insieme ad una rappresentanza di Rete Donne Rimini e delle associazioni che partecipano all’organizzazione del programma.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare i dati più recenti sugli sportelli di consulenza e una lettura aggiornata della presenza femminile in città, offrendo un quadro completo delle dinamiche sociali che fanno da sfondo al programma.