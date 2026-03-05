Rimini, Giornata internazionale dei diritti della donna: un ricco programma di iniziative

Rimini
  • 05 marzo 2026
Questa mattina la presentazione in Comune

A Rimini è stato presentato “L’Otto sempre”, un mese intero – marzo - dedicato a incontri e riflessioni in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Il programma è stato presentato questa mattina dalla vicesindaca con delega alle politiche di genere del Comune di Rimini, Chiara Bellini, insieme ad una rappresentanza di Rete Donne Rimini e delle associazioni che partecipano all’organizzazione del programma.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare i dati più recenti sugli sportelli di consulenza e una lettura aggiornata della presenza femminile in città, offrendo un quadro completo delle dinamiche sociali che fanno da sfondo al programma.

Cresce la domanda di supporto psicologico

L’analisi dei dati degli sportelli comunali nel triennio 2023–2025 mostra un quadro stabile per le consulenze giuridico‑amministrative, mentre continua a crescere in modo significativo la richiesta di supporto psicologico. Una tendenza che conferma l’importanza dei servizi di ascolto e accompagnamento nei percorsi di tutela e autonomia. Il dato più rilevante riguarda lo sportello psicologico, che registra una crescita costante: dai 196 appuntamenti del 2023 si passa ai 263 del 2024, fino ai 281 del 2025. Un aumento che riflette una maggiore propensione a chiedere aiuto e una crescente consapevolezza del ruolo del supporto psicologico nei percorsi di uscita dalla violenza.

Gli sportelli legale e commercialistico mostrano numeri più contenuti ma sostanzialmente stabili, con oscillazioni fisiologiche legate alla natura delle consulenze richieste. La loro funzione rimane complementare, soprattutto per l’orientamento nei passaggi burocratici e nella tutela dei diritti.

Nel complesso, i dati confermano un sistema di sportelli che intercetta bisogni diversi e in evoluzione, con una crescita marcata delle richieste di sostegno psicologico, oggi sempre più centrale nei percorsi di protezione e autonomia.

Clicca qui per il programma delle iniziative

