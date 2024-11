Rimini. Giochi, arredi e alberi nei parchi

In diversi parchi di Rimini sono in arrivo aree gioco per bambini, un’altra area fitness, nuovi arredi urbani e alberi per una spesa di 342.000 euro. La Giunta comunale la scorsa settimana ha infatti approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per il progetto “Interventi di manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano 2024” con interventi per il miglioramento del verde pubblico e degli arredi urbani, per migliorare la qualità urbana considerata come “fattore chiave per la coesione sociale, lo sviluppo economico, il decoro, l’identità storica e culturale del territorio”. Nel documento sono stati fissati alcuni requisiti per la riqualificazione di parchi e giardini. Gli interventi programmati includono aree gioco per bambini nelle vie: Tosi, Gracchi, Lipparini, della Fiera, Bidente e Avanzolini. A questi si aggiunge poi l’area fitness nel Parco Murri, la piantumazione di nuove alberature e altri interventi di arredo urbano in diverse zone. La progettazione e la realizzazione saranno affidate alla società in-house Anthea, in qualità di stazione appaltante.