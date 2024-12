Rimini, Ginnastica in festa, show con 7.600 atleti tra cui le medaglie di Parigi 2024 GALLERY

RIMINI. La ginnastica è tornata protagonista nei padiglioni della Fiera di Rimini per la terza volta nel 2024, con Ginnastica in Festa Winter Edition dal 5 all’8 dicembre, con un’affluenza di pubblico di migliaia di persone, che hanno animato tutti e sei i padiglioni della Fiera di Rimini in 30 campi gara, con tante stelle a cominciare dall’oro olimpico della trave Alice D’Amato e le altre campionesse salite a podio a Parigi.

L’evento organizzato da Esatour Group e ASD Pesaro Gym 2019, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) e Italian Exibition Group, ha ospitato gare di Ginnastica Artistica, Ritmica, Aerobica, Acrobatica, Trampolino Elastico e Parkour. In un calendario ricco di appuntamenti, è spiccata la presenza di atlete e atleti delle Nazionali Azzurre delle varie discipline. Grande accoglienza per gli olimpionici della Ginnastica Artistica Maschile e per le olimpioniche della Ginnastica Artistica Femminile e della Ginnastica Ritmica, che hanno mandato in delirio i ginnasti e le ginnaste presenti. Allo stand Freddy sono state scattate fotografie ed autografi andando ben oltre i tempi previsti, a conferma dell’attesa e dell’affetto verso atlete e atleti che quest’anno ci hanno regalato incredibili emozioni. Il ritorno a Ginnastica in Festa delle attività Gold di Trampolino Elastico e di Ginnastica Ritmica hanno ancor più impreziosito l’evento.

Successo anche per il momento di inclusione che FGI ha proposto in collaborazione con Geogym con il progetto “Recuperabile” e successo anche per la presenza inclusiva nelle competizioni silver del Campionato Nazionale di Ginnastica di FISDIR.

Ecco i numeri dell’evento: 7.600 atleti, 2350 medaglie al collo degli atleti premiati, 720 premiazioni, 530 trofei consegnati, 505 società partecipanti, 200 giudici, segretari di gara, direttori di gara, staff FGI, 100 volontari, 30 campi, 6 padiglioni, 2 palchi premiazioni.

Sono stati inoltre ospitati il 2° Campionato d’insieme Gold di Ginnastica Ritmica con 110 squadre iscritte per un totale di oltre 500 atlete e il Campionato Nazionale Sincronizzato Gold, Campionato Nazionale di Squadra Gold,Campionato Nazionale a Squadre di Specialità Silver di Trampolino elastico con oltre 100 partecipanti.

In questa edizione è nato anche il progetto in collaborazione con GeoGym, partner FGI, dal nome “RECUPERABILE” del tutto di carattere inclusivo e sociale.

Ecco invece le stelle della ginnastica presenti. Ginnastica Artistica Maschile: Mario Macchiati, Lorenzo Casali, Carlo Macchini, Nicola Bartolini, Yumin Abbadini. Ginnastica Artistica Femminile: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Manila Esposito. Ginnastica Ritmica individuale: Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli. Ginnastica Ritmica Squadra: Alessia Maurelli, Agnese Duranti e Alessia Russo.