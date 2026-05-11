Rimini, Giglio e Lucilla: i cani in fuga da casa ritrovati a 100 chilometri di distanza

È una storia a lieto fine quella vissuta da Giglio e Lucilla, due cani adulti e un po’ timidi, accolti per lungo tempo dal rifugio “La casa selvatica” di Sant’Agata Feltria prima di essere adottati da una famiglia della Valconca nel marzo scorso. A sparigliare le carte, forse, è stata una feroce nostalgia.
Anziché godersi un nuovo inizio, i due cani di sette e otto anni, incroci di golden retriver e maremmano, sono riusciti a scappare attraverso un buco scavato nella recinzione del giardino della nuova dimora.