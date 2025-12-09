Rimini, gettano male i rifiuti e il netturbino li rimprovera: padre e figlio lo aggrediscono

Rimini
In udienza il 18 dicembre al Tribunale di Rimini; la vittima li aveva rimproverati vedendoli gettare i rifiuti in modo scorretto
In udienza il 18 dicembre al Tribunale di Rimini; la vittima li aveva rimproverati vedendoli gettare i rifiuti in modo scorretto

Padre e figlio sono accusati di averlo aggredito dopo un rimprovero per come stavano gettando la spazzatura nel cassonetto. Il fatto, risalente all’estate del 2023, aveva procurato alla vittima, un netturbino di 61 anni residente in Valconca, ferite non gravi, ma la violenza dell’aggressione (così come ricostruita dai carabinieri) aveva fatto scattare la denuncia per lesioni aggravate.

A oltre due anni di distanza da quell’episodio andato in scena a Gemmano, il Tribunale di Rimini si appresta a giudicare padre e figlio (rispettivamente sulla sessantina e sulla trentina) dopo la decisione del gup di rinviarli a giudizio. La prima udienza del processo è fissata per il 18 dicembre, a cui parteciperà anche il lavoratore vittima dell’aggressione, che si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Alessandro Frisoni.

L’articolo completo nel Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui