Rimini, genitori e figli, ciclo di incontri sulla separazione

RIMINI. Genitori e figli nel momento della separazione: al via due cicli di incontri al Centro per le famiglie. Quello della separazione dei genitori rappresenta un momento critico nel ciclo di vite delle famiglie e, in particolare, al rapporto tra genitori e figli. A questo momento e a questi rapporti sono dedicati due cicli di incontri nati dalla collaborazione tra Centro per le famiglie di Rimini e Centro per le famiglie Valmarecchia:

“Essere genitori in un contesto di separazione”

Un percorso è rivolto ai genitori separati - “Sempre mamma e sempre papà” - il gruppo si propone di sostenere l’adulto e offre uno spazio all’interno del quale è possibile confrontarsi sul tema dell’essere genitori, padre o madre, in un contesto di separazione, per condividere difficoltà e preoccupazioni comuni, ma anche per trovare nel gruppo un sostegno reciproco a partire dalla propria personale esperienza. Il percorso, condotto da due psicologi/psicologhe e mediatori familiari dei due Centri, si svolgerà presso la sede del Centro per le Famiglie della Valmarecchia per 6 mercoledì consecutivi dal 6 novembre all’11 dicembre 2024 dalle 18.00 alle 20.00. Per partecipare è necessario iscriversi.

Il secondo percorso in partenza, sempre organizzato dai due Centri, è il gruppo di parola rivolto a figli di genitori separati (6 - 10 anni). Lo scopo è quello di dare a bambini e ragazzi uno spazio dove esprimersi, “mettere parola” sulla nuova condizione di vita e trovare le risorse per elaborarla attraverso il gruppo. Il gruppo, formato da coetanei che sperimentano i medesimi cambiamenti, è pensato e guidato per diventare un punto di forza per favorire il ridimensionamento di idee e preoccupazioni e promuovere il recupero di serenità e la conferma dei legami e dei riferimenti fondamentali. Per la partecipazione è necessario il consenso di entrambi i genitori. I genitori interessati sono invitati a dare adesione contattando i Centri per le Famiglie e verranno poi invitati ad una riunione che precederà la partecipazione al gruppo. Il percorso prenderà avvio martedì 5 novembre per 4 martedì consecutivi, e si svolgerà presso il Centro per le famiglie di Rimini dalle 17.00 alle 19.00.