Un’inchiesta nata dal ritrovamento di un gps sotto l’auto e di una microspia nell’abitacolo del generale Enrico Cecchi, all’epoca comandante provinciale della guardia di finanza di Rimini. A sette anni dai fatti, le motivazioni della sentenza del Tribunale di Rimini chiariscono che fu l’imputato a installare i dispositivi per controllare gli spostamenti e le conversazioni dell’ufficiale. A evidenziarlo è l’avvocato Stefano Pagliai, legale di Cecchi, che sottolinea come la tesi difensiva dell’uomo, sempre dichiaratosi estraneo all’installazione, sia stata «clamorosamente smentita» dagli accertamenti svolti in aula. «È emersa la prova che il posizionamento della microspia e del dispositivo di localizzazione fosse opera dell’imputato», precisa il legale.

L’assoluzione dall’accusa di interferenze illecite nella vita privata è legata a una diversa valutazione, di natura giuridica: secondo un recente orientamento della Cassazione, l’automobile non può essere considerata luogo di «privata dimora», requisito necessario per configurare il reato contestato. Una decisione che, secondo Pagliai, non esaurisce gli aspetti della vicenda. «L’insussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata non esclude che possano configurarsi altre ipotesi di reato», osserva, annunciando che Cecchi si riserva di intraprendere «ogni iniziativa consentita dall’ordinamento per ottenere piena giustizia».

Il caso era emerso nel settembre 2019, quando il generale aveva trovato un localizzatore sotto la propria Bmw. Circa un mese più tardi era stata scoperta anche una microspia nel sedile anteriore lato passeggero. A processo erano finiti un ex buttafuori, per l’installazione degli apparati, e un titolare di un negozio di telefonia, per la fornitura di schede Sim intestate fittiziamente. Il primo è stato assolto dall’accusa di interferenze illecite nella vita privata e ha beneficiato della prescrizione per l’esercizio abusivo della professione di investigatore privato. Entrambi sono stati invece condannati a tre mesi di reclusione, con pena sospesa, per la ricettazione delle schede Sim. Respinta la richiesta di risarcimento presentata da Cecchi.