Rimini. Gattino bloccato in autostrada salvato dopo 5 giorni

Complesso e delicato intervento giovedì delle guardie zoofile dell’Ente Nazionale Protezione Animali nucleo di Rimini che hanno tratto in salvo un gattino nero che da 5 giorni era bloccato su un muro della barriera antivento della A14 dal lato di via Montescudo, in un’area di abitazione privata. Zorro, così ribattezzato, non ne voleva sapere di scendere probabilmente arrampicatosi sul muro passando dai rovi presenti o peggio ancora, abbandonato in autostrada, aveva trovato rifugio nei rovi stessi.

Con non poche difficoltà è stata piazzata una gabbia trappola considerato il poco spazio agibile ad intervenire in sicurezza. Anche un eventuale intervento con i vigili del fuoco risultava poi essere vano, in quanto il gatto poteva cadere o entrare nei cunicoli del muro in autostrada.

Piazzata la gabbia si è reso necessario chiudere momentaneamente il passaggio che porta direttamente sulla carreggiata in prossimità del km 128.

Le guardie zoofile hanno preventivamente contattato la sala radio del terzo tronco A14 per richiedere supporto alla polizia stradale e quindi cercare di chiudere momentaneamente il buco da dove poteva uscire andando incontro a morte certa.

Il piccolo Zorro è stato salvato, ora ha un’altra delle sue sette vite e ha trovato già un’adozione. È stato affidato alle cure dei proprietari dell’abitazione per poi essere adottato già da una coppia interessata.