Rimini, gattile di via Maderna, i lavori partono in aprile: investimento da 237mila euro

Aprile 2025 è il mese fissato per l’inizio dei lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo gattile di Rimini, un progetto atteso da tempo e che ora si accinge a diventare realtà, con l’obiettivo di consegnare entro il 31 ottobre una struttura moderna e funzionale pensata per accogliere e dare un ricovero ai gatti randagi e più bisognosi.

È stato questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto ieri in sala della giunta, alla presenza dell’assessora comunale al benessere degli animali, Francesca Mattei, dell’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, della dirigente Chiara Fravisini e della squadra tecnica, che hanno presentato i dettagli del progetto alle associazioni animaliste.

Un incontro per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori e sulle funzioni che saranno svolte all’interno della struttura, che, come hanno ricordato gli assessori, “risponde a un’esigenza molto sentita, ovvero quella di dare una casa e un luogo di cura alla popolazione felina. Se oggi possiamo finalmente annunciare la data di ‘start’ del progetto, questo è possibile grazie a una lunga pianificazione e un’intensa collaborazione con le realtà del territorio. Una sinergia per nulla scontata, che ci ha permesso di arrivare a questo risultato che guarda sia al benessere dei quattro zampe che alla valorizzazione dei soggetti e delle associazioni legate al mondo degli animali”.

L’immobile, ubicato in via Maderna, nella zona di San Martino in Venti, sarà completamente ristrutturato grazie a un investimento di 237mila euro. I lavori, in particolare, prevedono il rafforzamento della struttura portante con nuove fondazioni e una carpenteria per garantire il supporto della copertura e delle pareti perimetrali. Anche gli spazi saranno ripensati, con la demolizione e ricostruzione della pavimentazione e dei tramezzi esistenti, al fine di creare degli ambienti rispondenti alle norme igienico-sanitarie e adatti a dare ospitalità agli animali. Gli interventi includono anche la suddivisione degli ambienti interni dell’immobile e la costruzione di nuove recinzioni esterne per garantire la sicurezza, nonché la sostituzione di porte e infissi. In parallelo, si agirà anche sul versante impiantistico con un nuovo impianto elettrico, un impianto di trasmissione dati, un sistema idrico-sanitario e un impianto di riscaldamento con caldaia, linee di distribuzione e radiatori.

L’intervento inoltre è stato progettato raccogliendo le esigenze specifiche indicate dal servizio veterinario dell’AUSL, con un piano che include le apposite dotazioni sanitarie.

“Il gattile di via Maderna rappresenta la risposta a un’esigenza reale e sentita dalla comunità, in particolare dalle associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio per la tutela e il benessere degli animali- è il commento congiunto degli assessori Mattei e Morolli -. Con questo investimento, andiamo così a creare un luogo sicuro, all’avanguardia e adatto a rispondere alle esigenze degli operatori e degli amici a quattro zampe, al fine di lavorare per una città sempre più pet friendly”.