Rimini. Gatti in caserma, scatta la raccolta per coperte e cibo

Da questa mattina le associazioni animaliste, in particolare Cuori Randagi ed A-mici di Soraya, potranno entrare finalmente, per ordine del giudice al quale hanno fatto ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile, dentro il perimetro dell’Ex Caserma “Giulio Cesare” di Rimini per prestare soccorso alla colonia felina da tempo all’interno della struttura dismessa. Ieri è partito il tam tam perché si tratta di una corsa contro il tempo e serve di tutto per aiutare gatti da tempo abbandonati a se stessi.

In particolare le associazioni sottolineano in un vero e proprio appello che servono con urgenza cucce, coperte in pile, dispenser cibo e soprattutto cibo per i gatti, umido, crocchette e per i cuccioli (Kitten). Per affrontare l’emergenza sono stati predisposti due punti di raccolta: presso il Bar 4/12 di Rimini in via Francesco Redi n.9 vicino al palazzetto dello sport, presidiato da una volontaria, e presso l’Hotel Universo a Rimini in via Bertinoro (zona Bellariva), anche in questo caso alla presenza di una volontaria. Serve tutto dentro la ex caserma perché molti gatti sono da tempo abbandonati, privi di riparo ed assistenza. Va ricordato che il giudice nel suo provvedimento d’urgenza ha disposto l’immediato accesso dei volontari per l’alimentazione, la cura, la predisposizione di ripari, il recupero dei soggetti malati o feriti e la sterilizzazione. Il 29 gennaio sempre un giudice tornerà a pronunciarsi sulla questione, questa volta decidendo anche sul merito e non più solo sull’urgenza di sventare un danno irrimediabile. Intanto prosegue l’organizzazione da parte delle associazioni della manifestazione prevista per sabato alle 15 in Piazza Cavour a Rimini davanti alla sede del Comune. Nelle ultime ore è stato forte il coinvolgimento delle associazioni per organizzare un forte momento di protesta.