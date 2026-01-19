Rimini. Gatti in caserma, scatta la raccolta per coperte e cibo

Da questa mattina le associazioni animaliste, in particolare Cuori Randagi ed A-mici di Soraya, potranno entrare finalmente, per ordine del giudice al quale hanno fatto ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile, dentro il perimetro dell’Ex Caserma “Giulio Cesare” di Rimini per prestare soccorso alla colonia felina da tempo all’interno della struttura dismessa. Ieri è partito il tam tam perché si tratta di una corsa contro il tempo e serve di tutto per aiutare gatti da tempo abbandonati a se stessi.