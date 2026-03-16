Rimini: “Gas e luce, ecco i rincari in arrivo ad aprile”

«La bolletta della luce che i riminesi riceveranno ad aprile sarà più cara del 14%, mentre quella del gas lieviterà del 25%». Lorenzo Pastesini, direttore commerciale Sgr, società riminese che da oltre 60 anni opera nel mercato dell’energia, a quindici giorni dall’inizio della guerra in Iran fa il punto sulla situazione dei costi dell’energia. Confermando un aumento dei prezzi per famiglie e imprese. «Se prima del conflitto per la luce si spendevano, mediamente, 60 euro al mese, oggi se ne spendono 69 euro. Mentre per il gas l’esborso salirà da 100 euro a 125 euro».