Rimini. Gallina si infila nel motore di un’auto in sosta, recuperata dai vigili del fuoco

Si ferma al bar per un aperitivo e una gallina entra nel vano motore della sua auto. Il curioso fatto, culminato senza alcun danno all’animale da cortile, è avvenuto ieri poco dopo mezzogiorno non in una zona di campagna, bensì alle Celle, lungo la trafficata via Popilia.

Il riminese, infatti, era andato al Bar Romani per uno snack e qualcosa da bere quando, nel fare ritorno alla vettura parcheggiata fuori, ha visto distintamente una gallina bianca camminare e intrufolarsi nel vano motore del suo veicolo.

Tra lo sconcerto e lo stupore ha chiamato subito il 115 per chiedere di recuperare l’animale. Alle Celle sono quindi arrivati i vigili del fuoco, che non senza difficoltà sono riusciti a raggiungere il pennuto e metterlo in salvo, tra gli sguardi increduli degli spettatori dell’improbabile salvataggio. La gallina è stata quindi portata alla caserma di via Varisco in attesa che il personale del recupero animali del Cras la prenda in carico. Fino a ieri pomeriggio, infatti, non erano stati rintracciati i proprietari del pennuto, né si è riuscito a capire da dove provenisse.

e.n