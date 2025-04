Rimini, gabbiano con un’ala rotta: i vigili del fuoco si calano dal Ponte di Tiberio e lo salvano in acqua

Si sono calati dal ponte di Tiberio, con un’imbracatura di sicurezza per recuperare un gabbiano con l’ala rotta. Mercoledì pomeriggio i vigili del fuoco di Rimini sono stati allertati dai volontari del Cras, Centro Recupero Animali Selvatici di Rimini, presenti sul posto, di un esemplare piuttosto grande che galleggiava a pelo d’acqua visibilmente in difficoltà. I mezzi dei pompieri sono giunti anche con il traino di un gommone in caso fosse servito raggiungere l’animale selvatico con l’imbarcazione.

