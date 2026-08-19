Rimini, furto dello zaino sotto l’ombrellone e violenta colluttazione con il bagnino: arrestato 20enne al mare

Avvicinarsi con discrezione ai lettini, adocchiare l’obiettivo e scappare con la refurtiva sfruttando la confusione della riviera. Era questo il piano messo in atto ieri sera, intorno alle 22.40, da un giovane di origine marocchina sul lungomare Murri. Un colpo sfumato solo grazie al tempestivo intervento del proprietario dello stabilimento balneare, sfociato poi nell’arresto del malvivente da parte della Polizia di Stato.
Approfittando di un momento di distrazione della vittima – impegnata a fare attività sportiva a poca distanza – il giovane si è avvicinato agli ombrelloni e si è impossessato di uno zaino lasciato incustodito sui lettini, per poi tentare una rapida fuga. La scena non è però sfuggita al bagnino che, intuite le intenzioni del ladro, lo ha immediatamente inseguito e sbarrato la strada.