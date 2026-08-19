Rimini, furto dello zaino sotto l’ombrellone e violenta colluttazione con il bagnino: arrestato 20enne al mare

Avvicinarsi con discrezione ai lettini, adocchiare l’obiettivo e scappare con la refurtiva sfruttando la confusione della riviera. Era questo il piano messo in atto ieri sera, intorno alle 22.40, da un giovane di origine marocchina sul lungomare Murri. Un colpo sfumato solo grazie al tempestivo intervento del proprietario dello stabilimento balneare, sfociato poi nell’arresto del malvivente da parte della Polizia di Stato. Approfittando di un momento di distrazione della vittima – impegnata a fare attività sportiva a poca distanza – il giovane si è avvicinato agli ombrelloni e si è impossessato di uno zaino lasciato incustodito sui lettini, per poi tentare una rapida fuga. La scena non è però sfuggita al bagnino che, intuite le intenzioni del ladro, lo ha immediatamente inseguito e sbarrato la strada.

Il parapiglia e l’arrivo della Volante

Ne è nata una violenta colluttazione: per guadagnarsi la fuga, il giovane ha iniziato a scalciare e dimenarsi furiosamente, attirando l’attenzione di diversi passanti. All’arrivo della pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertata dalla Sala Operativa su segnalazione dello stesso gestore, gli agenti si sono trovati di fronte a un capannello di persone con il bagnino in evidente difficoltà nel contenere la foga del ragazzo. I poliziotti sono subito intervenuti per immobilizzare il soggetto e metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio, prima di accompagnarlo negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito.

I precedenti e l’arresto