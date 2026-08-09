Rimini, furti a raffica all’alba sul lungomare: la Polizia arresta quattro giovani

Raffica di furti all’alba sul lungomare di Rimini, dove la Polizia di Stato ha arrestato quattro giovani di nazionalità egiziana, colti in flagrante dopo aver colpito più volte nella stessa mattinata. L’intervento degli agenti delle Volanti è scattato intorno alle 7:15 nei pressi di un locale del Lungomare Tintori, a seguito della chiamata di una donna a cui era stata rubata la borsa con all’interno il telefono e le chiavi dell’auto, che i malviventi stavano già cercando di aprire. Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato due dei giovani insieme a due turisti olandesi, anch’essi appena derubati. Grazie alle tempestive descrizioni fornite dalle vittime, i restanti due complici sono stati rintracciati poco distante, in Piazzale Fellini, ancora in possesso della refurtiva interamente riconosciuta dai legittimi proprietari.

Condotti in Questura, i quattro sono stati arrestati per furto aggravato continuato in concorso. Durante i controlli, uno di loro è stato anche denunciato per il possesso di un tirapugni in metallo, mentre per altri due è scattata la segnalazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati con cocaina e hashish. In sede di direttissima, il giudice ha disposto per tre degli arrestati la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Rimini, mentre per il quarto è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.