Rimini. Furiosa lite e botte tra fidanzati a Miramare

Momenti di tensione e forte agitazione nella serata di ieri sul lungomare di Miramare, all’altezza di via Principe di Piemonte. Per cause ancora in corso di accertamento, una violenta lite è scoppiata in strada tra due fidanzati, un giovane di origine nordafricana e una ragazza italiana.

La discussione, degenerata rapidamente in un’aggressione fisica sotto gli occhi dei passanti, ha fatto scattare subito l’allarme. Sul posto sono giunte tempestivamente le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri per ripristinare la calma e identificare i protagonisti dell’accaduto, affiancate dal personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure.

L’episodio ha attirato l’attenzione di molti presenti, ma l’intervento congiunto dei soccorsi ha evitato che la situazione potesse ulteriormente peggiorare. (fotogallery Manuel Migliorini)