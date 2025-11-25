Rimini, funzionario della Prefettura accusato di violenza sessuale a donne straniere

La prefettura di Rimini (foto di repertorio)
RIMINI. Un uomo di 61 anni, funzionario della Prefettura di Rimini, è indagato per violenza sessuale. Il reato, secondo l’accusa, sarebbe stato commesso nei confronti di donne di origine straniera che si rivolgevano all’ufficio per espletare delle pratiche burocratiche. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Il funzionario è assistito dalle avvocate Arianna Zanetti e Claudia Puzone. Nei prossimi giorni sarà sentito dalla gip Raffaella Ceccarelli. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari.

