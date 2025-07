Rimini. Fumo al grattacielo, evacuate alcune persone

Momenti di paura nel tardo pomeriggio al grattacielo. Il fumo proveniente da un quadro elettrico al primo piano seminterrato ha fatto scattare l’allarme e la chiamata ai vigili del fuoco. In via precauzionale sono state evacuate alcune persone anziane che abitano nello stesso piano. Una decina di appartamenti sono rimasti senza luce con problemi di funzionamento anche per l’ascensore. La squadra dei vigili del fuoco è uscita a sirene spiegate dal comando di via Varisco verso le 19.55 allertata dal custode del grattacielo. Sul posto anche i sanitari del 118.