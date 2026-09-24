Rimini, fuggono all’alt della Polizia, speronano tre auto e feriscono più persone: due uomini arrestati - VIDEO GALLERY

Scene da film poliziesco questa mattina a Rimini in via Tolemaide, con due uomini arrestati e più automobilisti feriti. Una pattuglia della squadra mobile di Rimini ha tentato di imporre l’alt a una Bmw X6 che risultava rubata a Bologna, con a bordo due persone, ma il conducente dell’auto sospetta ha tentato di speronare gli agenti, procedendo in direzione Santarcangelo. Ne è scaturito un inseguimento fino alla rotonda Ikea, quindi la Bmw si è prodotta in una inversione di marcia e a forte velocità ha colpito almeno tre auto (compresa una con alcuni turisti svizzeri a bordo).

Quando i due (di origine albanese) hanno capito di non poter proseguire, visto anche il sopraggiungere in aiuto dei colleghi di una vettura della squadra volante, hanno abbandonato il mezzo rubato, scappando a piedi nei campi. Uno è stato subito raggiunto dagli agenti. Durante l’inseguimento uno dei poliziotti ha esploso due colpi in aria. Il secondo fuggitivo è stato rintracciato poco dopo dalle Volanti, mentre il primo è stato portato in Pronto soccorso perché durante la fuga è caduto in un fosso riportando delle escoriazioni. Un agente è rimasto ferito dopo l’inseguimento in una scarpata e una colluttazione. Si segnalano anche diversi feriti non gravi tra gli automobilisti. Sul posto si sono precipitate più ambulanze, oltre a Vigili del Fuoco, e Polizia Locale. Via Tolemaide è stata interrotta tra la rotonda Ikea e la rotonda dell’autostrada A14 per Rimini Nord.