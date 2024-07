Rimini, fugge con la merce rubata al supermercato e aggredisce una commessa, arrestata

Cerca di fuggire dal supermercato con merce rubata, ma viene bloccata prima dal personale poi dalla polizia e viene arrestata. E quanto è accaduto lunedì verso le ore 15.40 quando una volante della Polizia di Stato, durante il normale servizio di controllo del territorio, veniva inviata presso un supermercato situato in centro vicino al Mercato Coperto. Una ragazza, di origine straniera, aveva occultato della merce nella sua borsa ed era uscita senza pagare. Una dipendente del supermercato aveva notato una donna sospetta aggirarsi tra gli scaffali, mentre nascondeva della merce all’interno della propria borsa.

Arrivata alle casse, ne poneva sul rullo solamente una parte ma la cassiera, che si era resa conto dell’accaduto, le chiedeva a questo punto di aprire la borsa. Ne sono seguiti insulti agli indirizzi della dipendente e una fuga verso l’uscita.

La cassiera, insieme ad altri suoi colleghi, mentre contattavano le forze dell’ordine, rincorrevano la donna che nel frattempo aveva cercato di dileguarsi. Una volta raggiunta, si divincolava sferrando manate e graffi sul collo per liberarsi. E’ stato a quel punto che sono giunti i poliziotti e, vedendo la scena, raggiungevano la donna, la bloccavano per poi accompagnarla in Questura. Arrestata per il reato di tentata rapina impropria, ha visto convalidato il proprio arresto durante il rito di direttissima, avvenuto ieri.