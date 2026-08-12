Rimini, fuga finita in pista: arrestato all’aeroporto un 80enne della Mala del Brenta

Un’operazione lampo della Polizia di Frontiera ha messo fine alla breve fuga di un ottantenne di origine sarda, figura di primissimo piano della “Nuova Mala del Brenta”. L’uomo, con alle spalle un curriculum criminale lungo quarant’anni segnato da reati contro il patrimonio e traffico internazionale di eroina lungo l’asse Italia-Bulgaria, si era reso irreperibile lo scorso 4 agosto. Dopo essere evaso dai domiciliari presso una struttura per anziani in provincia di Rovigo, era riuscito a raggiungere la Bulgaria a bordo di un autobus.

La sua corsa verso la latitanza si è però interrotta nella serata del 10 agosto direttamente sulla pista dello scalo riminese. Grazie al lavoro congiunto con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno tracciato i suoi spostamenti e hanno atteso il suo rientro in Italia con un volo diretto da Sofia. Non appena l’aereo ha toccato terra a Rimini, i poliziotti sono saliti a bordo bloccando l’anziano pluripregiudicato prima ancora che potesse mescolarsi tra gli altri passeggeri. L’uomo è stato preso in custodia e riaffidato all’autorità giudiziaria.