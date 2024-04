Rimini, fuga da San Patrignano e violazione del divieto di dimora: due arresti dei Carabinieri

Continuano i controlli dei Carabinieri di Rimini, mirati al contrasto dei reati in genere, con due arresti nei giorni scorsi. Venerdì 12 aprile, nei pressi del parcheggio dello stadio, i Carabinieri hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 29enne italiano, sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la comunità San Patrignano, che arbitrariamente si era allontanato dalla struttura. Espletate le formalità di rito veniva trattenuto presso le camere di sicurezza per la celebrazione del rito direttissimo fissato per il giorno seguente. All’udienza, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori.

Lunedì scorso i Carabinieri hanno invece arrestato un 23enne di origine nordafricana, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti, sottoposto al divieto di dimora del Comune di Rimini,. Il giovane era stato sorpreso a girovagare per il centro della città, nonostante il divieto di dimora nel Comune di Rimini. Espletate le formalità di rito, lo stesso veniva poi associato presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.