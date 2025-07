Rimini, Francesco Farina presidente della Camera di Commercio italo-americana di New York

Un prestigioso riconoscimento per il riminese Francesco Farina, eletto alla guida della Camera di Commercio italo-americana di New York. In una nota, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha espresso le congratulazioni della città: “ Sentite congratulazioni al riminese Francesco Farina, eletto alla guida della Camera di commercio italo-americana di New York, in una fase storica particolarmente delicata dei rapporti commerciali con gli Usa. Farina ha contribuito alla diffusione dell’eccellenza italiana negli Stati Uniti, guidando realtà di primo piano come B&B Italia USA e promuovendo con visione e concretezza l’espansione di marchi come Scavolini nel mercato americano”.