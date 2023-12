Rimini, frana di via Marignano: via all’iter per la messa in sicurezza

È iniziato il procedimento di approvazione del progetto relativo alla messa in sicurezza della frana di via Marignano con consolidamento della scarpata stradale finanziato lo scorso ottobre con un’ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il procedimento disciplina le modalità mediante le quali provvedere agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali colpite e danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023.

Il progetto è finalizzato alla messa in sicurezza di un tratto di via Marignano, nel Comune di Rimini, mediante la realizzazione di opere strutturali di consolidamento della sezione stradale in una parte della via che era stata interessata da una frana. In particolare, l’intervento si riferisce alla realizzazione di un sistema di paratie di pali in cemento armato funzionali alla messa in sicurezza dell’asse stradale. Inoltre, si procederà alla modifica e messa in sicurezza dell’innesto stradale tra la Strada Vicinale del Tario e via Marignano.

Il procedimento, con tutti gli elaborati e la variante urbanistica - che determina sia l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera - potrà essere visibile negli Uffici del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini.